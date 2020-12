Homem com mais de 40% do corpo queimado ao acender lareira com gasolina

Inês Banha Hoje às 22:11 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos sofreu, este sábado, queimaduras em 40% a 60% do corpo ao acender uma lareira com gasolina, na localidade de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos.

A vítima foi transportada em estado considerado grave para o Hospital de Santarém, adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, que acorreram ao local.

O homem terá sido surpreendido pela deflagração rápida do fogo e a elevada temperatura dos gases libertados.

O alerta foi dado pelas 18.30 horas e no local esteve a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.