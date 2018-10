Rixa causa um morto em Salvaterra de Magos

Ontem às 23:11 Facebook

Um homem morreu ao início da noite de domingo na freguesia de Marinhais, em Salvaterra de Magos, na sequência de uma rixa à porta de um café.

Tudo se passou à porta do café Toinito, um dos mais movimentados de Marinhais, freguesia do concelho de Salvaterra de Magos. Uma acalorada discussão, seguida de uma rixa, entre dois homens acabou da pior forma quando um dos envolvidos puxou de uma faca e desferiu vários golpes no outro indivíduo.

Alertada às 19.30 horas, a GNR deteve o agressor a apenas 100 metros do local do crime, não tendo conseguido, contudo, localizar a arma do crime.

Apesar de ser sido assistida no local por uma viatura médica de urgência e reanimação, a vítima acabou por falecer no local.