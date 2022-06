Autarca de Santarém teme que fecho parcial da urgência se volte a repetir

Maria Anabela Silva Hoje às 18:28 Facebook

O presidente da Câmara de Santarém teme que o fecho parcial da urgência do hospital distrital, que este fim de semana não recebeu doentes politraumatizados e a necessitar de cuidados de obstetrícia, se volte a repetir.

Para já, Ricardo Fernandes confia na garantia dada pelo Conselho de Administração do hospital de que se tratou de uma situação pontual, motivada, sobretudo, pela fala de anestesista.

"Não quiseram arriscar e preferiam desviar os casos de obstetrícia e de ortopedia para outras unidades", avança o autarca, que falou, esta segunda-feira, com a presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santarém.

Apesar de, "ao que tudo indica ter sido um caso pontual", Ricardo Fernandes receia pela sua repetição, sobretudo em épocas de férias e em fins de semana prolongados.

"É necessário repensar o SNS. A pandemia justificou muita coisa, mas é chegada a hora do Governo reforçar o investimento na saúde", defende.

Já esta segunda-feira, e segundo o presidente da Câmara, o hospital de Santarém tem estado a receber doentes encaminhados por Vila Franca de Xira.