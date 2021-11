Bombeiro ferido com gravidade em choque entre quatro viaturas 

Rogério Matos Hoje às 19:37 Facebook

Um bombeiro com cerca de 60 anos da corporação de Ponte de Sôr, Portalegre, sofreu ferimentos graves na sequência de um choque entre quatro viaturas em Benavente, distrito de Santarém.

Ao JN, fonte da Proteção Civil de Santarém explicou que o choque se deu entre um camião de transporte de farinhas e três viaturas, uma das quais uma de transporte de doentes não urgentes dos bombeiros de Ponte de Sôr, distrito de Portalegre.

A colisão deu-se cerca das 14.10 horas desta quarta-feira na Estrada Nacional 118 em Porto Alto, concelho de Benavente. Do choque resultaram um ferido grave, o bombeiro da corporação de Ponte de Sôr, e um ferido leve. Os dois foram transportados para o Hospital do Barreiro.

No local estiveram 24 elementos e sete viaturas dos bombeiros de Samora Correia e Alcochete, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Barreiro.

O trânsito esteve condicionado durante as operações de socorro, mas não chegou a estar interrompido, informou a proteção civil. A GNR vai investigar as causas do acidente.