Morreu condutor do camião abalroado por comboio na Linha do Norte

Um comboio Alfa Pendular abalroou um camião na linha do Norte junto a Santarém. O motorista do pesado abalroado pelo Alfa Pendular morreu, confirma fonte da PSP de Santarém.

Os três feridos ligeiros são o maquinista do comboio, o revisor e um passageiro. Só o passageiro foi transportado ao Hospital de Santarém, por precaução

O Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém confirmou ao JN que o acidente ocorreu às 18.56 horas desta quarta-feira na passagem de nível do Peso, no concelho de Santarém.

Às 19.45 horas, os bombeiros aguardavam ainda pelos técnicos da REFER, para que desligassem as catenárias e permitissem que as equipas de socorro chegassem com segurança ao motorista do pesado.

O homem ficou encarcerado nos destroços da viatura, disse ao JN um elemento do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. A viatura pesada de mercadorias terá sido arrastada vários metros pelo comboio.

Há pelo menos um ferido leve (que foi transportado para o Hospital de Santarém) no comboio e duas pessoas estão a ser assistidas no local, confirmou o CDOS de Santarém. Estão 17 bombeiros com oito veículos no local, tal como elementos da PSP e do INEM. A Linha do Norte está cortada.