Doentes levam ventoinhas de casa para suportar calor no Hospital de Santarém

Hospital de Santarém assume não ter ar condicionado em dois serviços. Sindicato de enfermeiros denuncia riscos.

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) assume não ter ar condicionado na Cirurgia Geral e na Ortopedia, que justifica com o facto de "a potência da rede elétrica existente não permitir mais sobrecarga". Contudo, o JN sabe que o problema se verifica nos internamentos de outros serviços, para desespero de doentes, que levam ventoinhas de casa, e de médicos, enfermeiros e auxiliares.

"Os serviços que não têm atualmente ar condicionado em todas as salas são a Cirurgia Geral e a Ortopedia", informa o HDS, que prevê ter o problema resolvido a partir do último trimestre deste ano. "Estas obras de requalificação estão dependentes do cumprimento do código da contratação pública e da resposta do mercado", ressalva.