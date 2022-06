Dois mortos e quatro feridos em despiste na A1 em Santarém

JN Hoje às 08:21, atualizado às 09:55 Facebook

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, três delas com gravidade, no despiste de uma carrinha na A1, em Santarém, na madrugada desta quarta-feira.

O acidente ocorreu no sentido Sul-Norte, ao quilómetro 66.1, na zona do Cartaxo, segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém. Todos os envolvidos seguiam na carrinha, que se despistou.

O alerta foi dado por volta das 5.20 horas. Dois dos feridos graves foram levados pelo helicóptero do INEM para o Hospital de São Francisco Xavier. O terceiro seguiu para a unidade hospitalar de Vila Franca de Xira. O ferido leve foi transportado para o Hospital de Abrantes.

No local estiveram 18 operacionais, entre elementos dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio de oito veículos.