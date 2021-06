Encontrado corpo de jovem desaparecido no Tejo em Santarém

JN/Agências Hoje às 12:01 Facebook

O corpo do jovem de 15 anos desaparecido no domingo no rio Tejo, junto à Ribeira de Santarém, foi encontrado esta quinta-feira na zona de Porto de Muge.

O corpo do jovem foi encontrado pelas 10.20 horas, em Porto de Muge, na freguesia de Valada, no concelho do Cartaxo, informou à Lusa o Comando Operacional Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

Pelas 11.10 horas, segundo fonte do CDOS de Santarém, os meios de socorro estavam a fazer o "levantamento do cadáver".

No local, encontravam-se oito veículos, seis embarcações e 16 operacionais.

O alerta do desaparecimento do jovem, de 15 anos, foi dado às 19.51 horas de domingo por um familiar na Ribeira de Santarém, junto ao rio Tejo, numa zona de praia fluvial natural.