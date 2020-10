Hospital de Santarém com 82 profissionais ausentes devido à covid-19

JN/Agências Hoje às 11:34, atualizado às 13:21 Facebook

O Hospital de Santarém tem 82 profissionais de saúde ausentes devido à covid-19, entre 31 infetados e 51 a cumprir quarentena profilática, segundo informação do hospital enviada à agência Lusa.

Os dados divulgados ao fim da manhã indicam que 16 enfermeiros, sete assistentes operacionais, cinco outros profissionais e três médicos tiveram resultado positivo ao SARS-Cov-2, estando os restantes (30 enfermeiros, 16 assistentes operacionais e cinco médicos) em isolamento profilático nas suas residências por terem tido contactos de risco.

Sublinhando que "os serviços, por enquanto, estão todos assegurados", Ana Infante, presidente do Conselho de Administração do hospital, adiantou à Lusa que o piso onde funciona o serviço de "medicina não covid" foi encerrado e desinfetado, estando 24 profissionais desta área (entre médicos, enfermeiros e assistentes) isolados nas suas residências após terem resultado positivo no teste.

A presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santarém afirmou que todos os doentes foram transferidos para outras enfermarias e que as equipas de enfermagem foram reformuladas e distribuídas, com recurso a elementos de outros serviços, "onde faziam menos falta".

"Estão a ser seguidas as normas da Direção-Geral da Saúde", disse, sublinhando que serão as entidades de Saúde Pública a gerir "quem e quando volta ao trabalho".

Na terça-feira, o Hospital de Santarém divulgou um comunicado a dar conta da existência de 15 profissionais infetados com o vírus que provoca a covid-19: 10 enfermeiros, três assistentes operacionais, um médico e uma assistente técnica.

Os casos foram conhecidos na sequência de uma despistagem a "todos os contactos de risco", realizada depois de ser conhecido um caso de infeção de um profissional do serviço de Medicina, situação que levou também à "descontaminação profunda" dos espaços.

Ana Infante adiantou que o hospital tem 27 pessoas internadas com covid-19, das quais 24 em enfermaria dedicada e três na unidade de cuidados intensivos.

Alertando para o facto de que "ainda há muita população que não cumpre" as medidas de prevenção, o Hospital de Santarém emitiu na quarta-feira um apelo a que, antes de se dirigirem ao hospital, os cidadãos "liguem primeiro para a Linha SNS24, através do número 808 24 24 24".

Por outro lado, apelou ao cumprimento das medidas de prevenção, como usar máscara, tossir para um lenço, papel ou braço, manter o distanciamento social, lavar frequentemente as mãos, usar álcool gel e tomar a vacina da gripe.