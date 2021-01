Hospital de Santarém instala contentores para reforçar Urgências

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

O Hospital de Santarém está a instalar duas estruturas modulares junto às Urgências, para reforçar, a partir do início de fevereiro, a capacidade de resposta, geral e pediátrica, aos utentes suspeitos ou infetados.

Em comunicado, o Hospital Distrital de Santarém (HDS) afirma que, na urgência geral, a estrutura modular vai ajudar na "gestão do fluxo constante e distanciamento de utentes que acorrem a este serviço" ao aumentar "a capacidade da área de observação e vigilância com um serviço de observação (SO) para 10 utentes e duas áreas individualizadas com pressão negativa para cuidados mais diferenciados".

Na urgência pediátrica, a estrutura modular "acolherá a urgência pediátrica 'limpa', reservando a habitual urgência pediátrica para as necessidades de crianças suspeitas ou infetadas" com covid-19.

"No atual contexto pandémico, estas estruturas modulares, que entrarão em funcionamento no início do mês de fevereiro, serão um garante da segurança e da qualidade que o HDS imprime em todas as áreas assistenciais, permitindo uma definição clara de circuitos de circulação de utentes e de profissionais", é referido no comunicado.