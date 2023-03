Hospital de Santarém não está a receber doentes de ortopedia

JN/Agências Hoje às 10:50 Facebook

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) voltou esta sexta-feira a pedir o encaminhamento de doentes urgentes com traumatismos para outros hospitais, até às 8.30 horas de sábado, por constrangimentos na urgência de ortopedia.

Fonte hospitalar, citada pela agência Lusa, adiantou que houve "um pedido para que as ambulâncias com doentes urgentes para ortopedia fossem desviadas para outras unidades hospitalares, entre as 8.30 horas desta sexta-feira e as 8.30 horas de sábado".

A mensagem foi transmitida ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para encaminhamento dos doentes mono e politraumatizados ou com fraturas expostas devido ao facto de o HDS se encontrar "com constrangimentos no serviço de urgência de ortopedia, não sendo possível receber doentes" naquele período.

Em 10 de março, a unidade hospitalar já havia feito o mesmo pedido ao CODU, para encaminhamento de doentes durante cerca de 24 horas, tendo em conta os constrangimentos desta especialidade.