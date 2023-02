Hospital de Santarém pede desvio de doentes urgentes

JN/Agências Hoje às 14:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital Distrital de Santarém pediu o desvio de ambulâncias com doentes urgentes de medicina interna entre as 21 horas deste domingo e as 9 horas de segunda-feira devido a constrangimentos neste serviço.

O pedido ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) implica apenas o desvio de ambulâncias, mas os doentes que se desloquem ao hospital pelos seus próprios meios serão atendidos, explicou fonte hospitalar à agência Lusa.

Em causa estão constrangimentos no serviço de medicina interna e o pedido ocorre tendo em conta o funcionamento em rede dos hospitais, mas esta situação pode ser revertida durante o período solicitado, caso os restantes hospitais da área entrem também em contingência, explicou.

PUB

Foi solicitado aos corpos de bombeiros para, durante esse período, passarem os dados clínicos dos doentes da área de influência desse hospital, para que possam ser referenciados pelo CODU.

Já na passada segunda-feira, o Hospital Distrital de Santarém tinha pedido ao CODU o desvio de doentes urgentes, devido ao congestionamento dos Serviços de Urgência deste hospital.