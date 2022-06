Hospital Distrital de Santarém adota refeições mais divertidas

Ana Vieitas Hoje às 15:17 Facebook

As crianças até 12 anos internadas no Hospital Distrital de Santarém estão a usufruir de jantares e almoços diferentes e mais divertidos. A iniciativa foi lançada, esta quarta-feira, no Dia Mundial da Criança.

O empratamento dos alimentos, servidos às crianças internadas, adota o formato de caras, sem alterar a dieta prescrita. As refeições são confecionadas e decoradas pelos profissionais de cozinha do hospital.

Esta é uma iniciativa dos serviços de Alimentação e de Pediatria daquela unidade hospitalar, com o apoio financeiro da ITAU-Instituto Técnico de Alimentação Humana. O objetivo é apresentar pratos saudáveis e apelativos, de modo a estimular a curiosidade e a facilitar o consumo por parte dos pacientes mais novos, nomeadamente de alimentos, como frutas e legumes, que, de outra forma, poderiam ser recebidos com alguma estranheza e resistência.

De acordo com o comunicado do Hospital Distrital de Santarém, "este projeto pretende tornar o momento da refeição mais divertido, estimulando as crianças" ao consumo de alimentos saudáveis que, por norma, resistem a ingerir.