A1 cortada após acidente com sete feridos em Santarém

Uma colisão entre dois veículos ligeiros, na tarde deste domingo, pelas 16.27 horas, na A1, na zona de Santarém, causou ferimentos em sete pessoas e motivou o corte da autoestrada, no sentido Norte-Sul.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, três das vítimas - as que tiveram que ser desencarceradas - sofreram ferimentos graves. As restantes quatro foram consideradas feridos ligeiros. O acidente aconteceu ao quilómetro 64, logo depois da portagem de Santarém, no sentido de Lisboa. Sabe-se, para já, que todos os feridos são adultos e que foram transferidos para vários hospitais da região, sendo que os mais graves seguiram diretamente para Lisboa.

A autoestrada mantém-se encerrada naquele sentido, enquanto prosseguem os trabalhos de limpeza da via, estimando-se que reabra cerca das 18.15 horas. Acorreram ao local várias corporações de bombeiros, como Santarém, Almeirim e Alpiarça.