06 Junho 2018 às 19:05 Facebook

Twitter

A Confraria Gastronómica do Ribatejo tem concluída a Carta Gastronómica do Ribatejo e irá entregá-la à Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo - ERTAR, na Feira Nacional de Agricultura, no que diz respeito aos municípios da Lezíria.

Recorde-se que em 2015, a ERTAR, a Câmara de Santarém, a Confraria da Gastronomia do Ribatejo e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo assinaram um protocolo para a elaboração da Carta Gastronómica do Ribatejo.

Leia mais em MédioTejo.net