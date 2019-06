Homem morre num acidente de viação em Santarém

Hoje às 01:32 Facebook

Um homem morreu, segunda-feira, na sequência de um despiste de uma viatura em Santarém, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

"Recebemos o alerta às 20.56 horas para um despiste de uma viatura ligeira de passageiros, que ocorreu na estrada municipal em Pé de Pedreira, concelho de Alcanede. A vítima ficou encarcerada depois do despiste, com a viatura a embater numa oliveira", afirmou fonte do CDOS de Santarém.

Segundo a mesma fonte, o homem foi assistido no local e chegou a ser pedido um helicóptero para o transportar, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

"O óbito acabou por ser declarado ainda no local", acrescentou.

No local estiveram elementos dos bombeiros de Alcanede, a viatura médica do hospital de Abrantes e a GNR.