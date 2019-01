Perigo de derrocada condiciona estrada militar em Santa Margarida

Hoje às 17:57 Facebook

O perigo de derrocada de algumas grandes rochas que ladeiam a estrada militar na freguesia de Santa Margarida da Coutada, Constância, levou o Exército a colocar baias de segurança na estrada entre a Estação Ferroviária de Santa Margarida e o Campo Militar.

Em declarações ao mediotejo.net, o presidente da junta de freguesia de Santa Margarida, José Manuel Ricardo, disse que foi a "queda de algumas pedras para a estrada", no final do ano passado, que "obrigou à colocação das baias de segurança, numa decisão preventiva do Exército", uma vez que a estrada é militar e a autarquia não tem jurisdição sobre a mesma.

