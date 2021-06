Jovem de 15 anos desaparece no rio Tejo em Santarém

Paulo Lourenço Ontem às 21:58 Facebook

Um jovem de 15 anos está desaparecido no rio Tejo, em Ribeira de Santarém., tendo as buscas sido suspensas ao cair da noite deste domingo, devido à falta de visibilidade.

.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém adiantou ao JN que o alerta foi dado por volta das 19.51 horas. Para o local avançaram os Bombeiros Sapadores de Santarém, apoiados por elementos das corporações de Alpiarça, Cartaxo e Salvaterra de Magos.

No local estiveram 10 mergulhadores destas corporações, mas não foi possível localizar o jovem. As buscas no rio foram, entretanto, suspensas, porque, devido ao cair da noite, deixou de haver visibilidade para as equipas.

Além dos bombeiros, no local estiveram ainda psicólogos dos serviços municipais de Santarém e do INEM para apoiar um familiar que assistiu às buscas.

Na altura do desaparecimento, o jovem estaria acompanhado por amigos, que deram o alerta. A zona onde se registou o incidente é conhecida por ter correntes perigosas.