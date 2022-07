Piloto de helicóptero recusou levantar voo duas vezes em Santarém

O piloto do helicóptero estacionado no heliporto dos Bombeiros Voluntários de Pernes, em Santarém, recusou levantar voo duas vezes esta quinta-feira.

A situação foi reportada à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) pelo Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, confirma o comandante David Lobato.

"No dia de abertura do Centro de Meios Aéreos [início de julho], o piloto não fez qualquer saída, porque alegou não ter condições", revela ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários (BV) de Pernes, José Viegas. Esta quinta-feira, a situação repetiu-se, ao recusar levantar voo nas duas vezes em que foi solicitado o apoio do helicóptero, por parte do CDOS, para combater incêndios florestais.