Proteção Civil pede aos peregrinos de Fátima para que fiquem em casa

Francisco Pedro Hoje às 15:39

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Santarém lançou este sábado um apelo aos peregrinos para que abdiquem de fazer a habitual caminhada a pé até Fátima, no âmbito das celebrações religiosas do 13 de maio, que este ano serão realizadas sem a presença de fiéis, devido às medidas de restrição impostas para conter a propagação do coronavírus.

A peregrinação internacional aniversária de maio, que assinala a primeira aparição da Nossa Senhora aos três pastorinhos, é uma das mais participadas do ano, que concentra normalmente centenas de milhares de pessoas na Cova da Iria. Por norma, cerca de 35 mil peregrinos, grande parte oriundos do Norte do país, aproveitam este período para pagar as suas promessas ou pedir as suas graças, cumprindo uma peregrinação a pé, que por vezes obriga a uma semana de caminhada.

Tendo em conta que muitos dos crentes aproveitam os fins de semana e os feriados do 25 de abril e 1 de maio para cumprirem as suas promessas por etapas, a Proteção Civil de Santarém apela, a que este ano, os peregrinos sigam o conselho das autoridades de saúde e da hierarquia da Igreja, e evitem fazer a habitual peregrinação.

"Sair de casa para iniciar a peregrinação é, este ano, um comportamento de risco. O momento que atravessamos obriga a uma maior responsabilidade cívica e social. É imperativo que não se coloque em risco o que foi conseguido com comportamentos que potenciam o ajuntamento de pessoas", aconselha António Miguel Borges, presidente da CDPC de Santarém.

Quando foi decidido que este ano, pela primeira vez na história do Santuário de Fátima, as celebrações do 13 de maio iriam decorrer à porta fechada, por causa da crise pandémica, o bispo de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, partilhou uma mensagem com os peregrinos, aconselhando-os a comungar o espírito da peregrinação, mas a partir de casa, através da televisão ou das redes sociais.

"Mesmo estando em nossas casas viveremos esse momento em espírito de peregrinação. O recinto do santuário estará vazio, mas não deserto. Ainda que separados fisicamente, estaremos todos aqui espiritualmente unidos como Igreja com Maria, de modo intenso, com o coração cheio de fé", disse o purpurado.

António Miguel Borges recorda este conselho para pedir aos peregrinos que respeitem o esforço que está a ser feito pelas autoridades e pela população para travar a disseminação da Covid-19 e façam a sua peregrinação em casa: "Pela sua saúde, pela saúde dos seus familiares e por todos, assista às celebrações em sua casa", suplica o presidente da CDPC de Santarém.