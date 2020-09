Segurança Social coloca mais dois funcionários em lar de Santarém após novos casos

JN/Agências Hoje às 18:40 Facebook

A Segurança Social colocou mais dois funcionários no lar na Póvoa de Santarém onde foi detetado um surto de covid-19, depois de terem sido identificados mais dois casos positivos na quinta-feira, adiantou hoje o presidente da Câmara de Santarém.

Em declarações à agência Lusa, Ricardo Gonçalves (PSD) explicou que, segundo as informações veiculadas pela Segurança Social, hoje iriam começar a trabalhar um diretor técnico e uma assistente social na Casa de Repouso Fonte Serrã, para substituírem as pessoas que contraíram o coronavírus.

Segundo o autarca, que falava à tarde, na residência sénior encontram-se 21 doentes com covid-19, 11 funcionários, um médico, dois enfermeiros, um diretor técnico e uma assistente social.

"Sei que hoje - isto são as informações que a Segurança Social nos tem dado - é que não estão lá só funcionários, estão lá um médico e dois enfermeiros do Agrupamento de Centros de Saúde Lezíria do Tejo", disse.

Além do diretor técnico e da assistente social que se juntaram à equipa, no fim de semana vai haver ainda o reforço de um enfermeiro.

Na quarta-feira, Ricardo Gonçalves havia referido que a Segurança Social, em conjunto com a Cruz Vermelha, conseguiu "arranjar 11 funcionários" para trabalharem na Casa de Repouso Fonte Serra, garantindo as condições mínimas de segurança para os utentes que ainda lá se mantêm.

Questionado sobre as declarações prestadas à SIC pela diretora financeira do lar, Amélia Silva, que reportou "problemas com os auxiliares", acusando-os de serem "ajudantes de lar e de fraca qualidade", o autarca remeteu esse assunto para a Segurança Social.

"Foram funcionários que a Segurança Social tratou - arranjou - através de um protocolo com a Cruz Vermelha Portuguesa. [...] A informação que tenho, e que foi transmitida pela Segurança Social a todos, é que as pessoas que lá estão, de acordo com eles, são suficientes e estão a ser coordenadas como deve ser", sublinhou.

Desde quarta-feira que a agência Lusa tem tentado obter mais esclarecimentos por parte da Segurança Social, mas sem sucesso.

A Casa de Repouso Fonte Serrã conta atualmente com 57 casos positivos, dos quais 42 são utentes e 15 funcionários.

Em Portugal, morreram 1.833 pessoas das 59.457 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.