Surto de covid-19 em Benavente tem novo caso

O surto de covid-19 na aldeia de Santo Estevão, em Benavente, conta esta segunda-feira com um novo caso positivo, aumentando o total de casos para seis.

De acordo com o boletim da proteção civil de Benavente, todos os infetados estão em isolamento profilático domiciliário, sem necessidade de internamento hospitalar.

Os casos atingem a comunidade brasileira a residir na aldeia e, até às 18.30 horas desta segunda-feira, aguardavam-se os resultados dos 86 testes feitos durante a manhã de domingo. Todos os cidadãos brasileiros testados aguardam pelos resultados em isolamento social.

No domingo, os cinco casos que tinham acusado positivo diziam respeito a um casal, à filha e a dois homens. O primeiro caso ocorreu na noite de quarta-feira, quando um dos indivíduos se dirigiu ao hospital por suspeitar que tinha a doença. Foi feito o teste e acusou positivo. Feito o rastreio de contactos, toda a comunidade de brasileiros com quem habitualmente convive na aldeia foi submetida a testes. Muitos são caseiros nas casas onde trabalham e outros habitam em casas próprias.

Cícero Santos, brasileiro de 38 anos, recebeu um telefonema da junta de freguesia na noite de sábado a questionar se conhecia alguém da lista de infetados. Negou, mas ainda assim foi-lhe pedido que fizesse o teste de despiste.

Cícero dirigiu-se com a mulher na manhã de domingo à junta de freguesia onde, dentro da viatura particular, foram submetidos ao teste de despistagem. "Estava montada uma tenda, fizeram-nos o teste dentro do carro e informaram-nos de que até à noite de segunda-feira devíamos ter resultados. Até lá, esperamos em casa". Durante a tarde desta segunda-feira, ainda não tinha sido informado.

O boletim da proteção civil dá ainda conta da manutenção do número de casos positivos de covid-19 no seio dos bombeiros de Samora Correia. Onze operacionais mantêm-se em isolamento profilático e vigilância ativa pela autoridade de saúde.