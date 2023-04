Urgência de Ortopedia do Hospital de Santarém com limitações até às 8.30 horas de sábado

JN/Agências Hoje às 14:58 Facebook

A Urgência de Ortopedia do Hospital de Santarém está com limitações no atendimento desde as 8.30 horas, tendo sido solicitado ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes o encaminhamento de situações urgentes e emergentes até às 8.30 de sábado.

Em resposta à Lusa, o Hospital Distrital de Santarém refere que, "apesar dos esforços desenvolvidos", o facto de a equipa médica estar incompleta, obriga à limitação no atendimento, sublinhando que os doentes que cheguem ao Serviço de Urgência de Ortopedia por meios próprios serão atendidos.

"O HDS lembra que este mecanismo, baseado no funcionamento em rede do SNS, garante a capacidade de resposta do Serviço e assegura os melhores cuidados de saúde aos seus utentes", recorda.

Por outro lado, no âmbito do plano de funcionamento das Urgências de Ginecologia/Obstetrícia, de acordo com a diretiva da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, o Serviço de Urgência de Ginecologia/ Obstetrícia do HDS estará encerrado este fim de semana, acrescenta.

Lembrando ainda que o plano, em vigor desde o início do ano, se mantém até ao final de maio, o HDS salienta que, durante este período, as utentes grávidas da área de influência do hospital devem dirigir-se à urgência com bloco de partos mais próxima, ou seja, ao Centro Hospitalar do Médio Tejo (Hospital de Abrantes) ou ao Centro Hospitalar do Oeste (Hospital de Caldas da Rainha).