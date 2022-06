Urgência de Santarém sem médicos de ortopedia e obstetrícia no fim de semana

Maria Anabela Silva Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

A urgência do Hospital Distrital de Santarém não está a receber doentes politraumatizados com fraturas expostas ou que estejam a necessitar de cuidados de ginecologia e obstetrícia. Fonte hospitalar confirmou a situação ao JN, justificando os constrangimentos com a "falta de médios especialistas".

A mesma fonte frisou ainda que se trata de uma situação "pontual" e assegura que os doentes "não ficam sem assistência", sendo encaminhados para outros hospitais da rede, num trabalho de "articulação" entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes).

Numa nota enviada aos bombeiros da área de influência do hospital de Santarém, a que o JN teve acesso, a direção da delegação Sul do INEM dá conta que a unidade hospitalar "se encontra com constrangimentos nos Serviços de Obstetrícia/Ginecologia e Ortopedia, não sendo possível receber doentes este sábado e domingo".

De acordo com a informação, a urgência não recebe doentes politraumatizados com fraturas expostas ou que necessitem de cuidados obstétricos/ginecológicos. No domingo, apenas esta última especialidade não terá atendimento na urgência de Santarém, prevendo-se que ao nível da ortopedia a situação seja normalizada.