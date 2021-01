Autarca de Sardoal volta à Câmara 52 dias após ter sido infetado pelo novo coronavírus

João Queiroz Hoje às 18:05 Facebook

Miguel Borges regressou esta segunda-feira à Câmara de Sardoal após acusar positivo ao novo coronavírus a 14 de novembro.

O autarca chegou a estar 19 dias internado no Hospital de Abrantes, depois de o seu estado de saúde se ter agravado.

"É com enorme emoção que, passados 52 dias, regresso ao meu gabinete de trabalho na Câmara Municipal de Sardoal. Dias difíceis na sua grande maioria, em que não faltou o calor humano da família e dos amigos, para além do profissionalismo e conforto de todos os profissionais de saúde que me acompanharam. A todos, a minha eterna gratidão", escreveu numa mensagem publicada na sua página pessoal na rede social Facebook.

Miguel Borges está de volta "com algumas limitações", até porque ainda se encontra "em processo de recuperação que se quer cuidado", mas diz sentir-se "com confiança necessária para desempenhar as funções" que lhe foram confiadas.

O social-democrata acusou positivo à covid-19 a 14 de novembro e entrou em isolamento profilático domiciliário, a par da sua mulher, também com teste positivo ao SARS-CoV-2. Passou uma semana em isolamento domiciliário, "com tosse, febre, dores e problemas respiratórios", sintomas que se agravaram e levaram ao internamento no Hospital de Abrantes, onde recebeu oxigénio e acompanhamento médico. A 9 de dezembro, recebeu alta e prosseguiu a recuperação em casa.

Casado e com quatro filhos, Miguel Borges, que também preside à Comissão Distrital de Proteção Civil de Santarém, tem 55 anos e integra os grupos de risco devido a algumas patologias como a diabetes e a hipertensão.