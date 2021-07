Despiste deixa motociclista em estado grave em Sardoal

JN Hoje às 22:17 Facebook

Uma pessoa sofreu ferimentos graves na sequência do despiste do motociclo em que seguia, em S. Domingos, Sardoal, distrito de Santarém.

Um motociclista ficou ferido com gravidade depois de a mota em que seguia se ter despistado numa estrada municipal, em S. Domingos, ao início da noite deste domingo.

De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta foi dado às 20.35 horas.

No local estiveram os Bombeiros Municipais de Sardoal, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, a GNR e o INEM com a viatura médica de emergência e Reanimação do Centro Hospitalar do Médio Tejo. No total, acorreram ao ferido, 11 operacionais, apoiados por quatro viaturas.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Abrantes.