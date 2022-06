Intensidade do vento dificulta combate a incêndio no Sardoal

Os 189 bombeiros envolvidos no combate a um incêndio em Mivaqueiro, no concelho do Sardoal, em Santarém, conseguiram evitar que as chamas chegassem à aldeia. Contudo, o aumento da intensidade do vento está a dificultar as operações, apurou o JN junto de fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A mesma fonte garantiu ao JN que as habitações da aldeia de Mivaqueiro "não estão em risco", mas adiantou que o fogo se propagou por mais de um quilómetro de floresta, ao longo da EN2. "A frente é mais preocupante", explicou.

Além do vento, as chamas tomaram uma "zona com declives mais acentuados e mais agressivos", o que está a dificultar a ação dos combatentes no terreno, que contam com o apoio de 58 viaturas e de nove meios aéreos.

Os helicópteros estão a abastecer-se em "charcas" e na Barragem de Castelo de Bode, enquanto os aviões Canadair e os Fire Boss (de média dimensão) estão a recorrer a água da barragem, que fica próxima de Mivaqueiro.

A expectativa é que seja possível extinguir as chamas deste incêndio ainda hoje, quando anoitecer e os níveis de humidade aumentarem. O alerta para o incêndio no Sardoal foi dado às 17.37 horas.

Cerca de 50 minutos depois, deflagrou um incêndio no concelho de Castelo, em Mação, causado por uma "queimada descontrolada", que se encontra em "fase de resolução" desde as 19 horas. "Só estão as equipas mínimas para garantirem o rescaldo", disse a fonte do CDOS. Ou seja, 43 bombeiros e dez veículos. O meio aéreo já regressou à base.