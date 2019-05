Investimento de 300 mil euros vai modernizar piscinas do Sardoal

24 Maio 2019 às 01:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O concurso público de reabilitação das Piscinas Municipais Descobertas de Sardoal foi publicado em Diário da República no dia 21 de maio. As obras de modernização e requalificação daquele espaço de lazer arrancam a 1 de setembro e representam um investimento na ordem dos 314 mil euros com 60% de financiamento.

Depois de o Município de Sardoal ter apresentado uma candidatura ao programa de Beneficiação de Equipamentos Municipais (BEM) para a reabilitação das Piscinas Municipais Descobertas, o concurso público para a empreitada, com início agendado para o dia 1 de setembro, foi publicado em Diário da República.

Leia mais em "Mediotejo".