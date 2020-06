Santarém: Sardoal vai ter um baloiço panorâmico

Hoje às 18:37 Facebook

Vai chamar-se Baloiço dos Moinhos e está a nascer em Entrevinhas, no concelho de Sardoal, em Santarém, precisamente junto aos Moinhos de Entrevinhas. "Mais um pólo de atratividade para quem nos visita", garante o presidente da Junta de Freguesia de Sardoal, Miguel Alves.

O concelho de Sardoal vai ter brevemente mais um ponto de diversão. A ideia do baloiço panorâmico surgiu na cabeça do presidente da Junta de Sardoal, Miguel Alves, quando leu uma notícia sobre o Baloiço do Talegre, com vista sobre a Serra de Alburitel, no concelho de Ourém.

Miguel Alves reconhece: "Em Sardoal, mais precisamente na aldeia de Entrevinhas, temos uma vista fantástica sobre o Vale do Armo". O presidente da Junta decidiu meter mãos à obra, num investimento de cerca de mil euros, que levantou um baloiço panorâmico na zona de lazer dos Moinhos de Entrevinhas.

