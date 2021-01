Sardoal: idosa em cadeira de rodas teve de ir a junta médica em plena pandemia

Hoje às 18:20 Facebook

Maria José Grácio, de 92 anos, é de Sardoal e está institucionalizada num lar. Anda em cadeira de rodas, tem dificuldade em reconhecer os próprios filhos, não fala e só consegue beber água através de uma sonda. Contudo, mesmo neste estado de saúde, foi obrigada a apresentar-se a uma junta médica, em plena pandemia, para avaliação do seu grau de deficiência.

O ACES garante que essa avaliação decorreu de um pedido da filha da idosa, contudo os familiares manifestam-se "indignados".

No dia 16 de outubro de 2020, Maria José Grácio de 92 anos, com incapacidade definitiva declarada em 2019, deslocou-se de Sardoal, mais propriamente do Lar da Santa Casa da Misericórdia, onde reside, até Constância, para uma reavaliação no âmbito do Serviço de Verificação de Incapacidades Permanentes, ou seja, a uma junta médica, onde esteve "cerca de um minuto e meio" com a equipa médica, conta o filho, António José Mendonça.

