Antiga Central Elétrica da Levada de Tomar ganha nova vida e abre ao público

Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Central Elétrica de Tomar vai abrir ao público no domingo, dia 1 de março, Dia da Cidade, enquanto núcleo museológico, que recorda os tempos do fornecimento de energia à cidade e que Tomar foi das primeiras cidades a receber a iluminação pública elétrica no país.

O espaço vai ser inaugurado este sábado, dia 29 de fevereiro, pelas 17 horas, com a iniciativa a integrar o programa dos "Dias de Thomar" - evento comemorativo das duas efemérides da elevação a cidade em 1844 e da fundação do castelo em 1160. O Núcleo Museológico da Central Elétrica de Tomar vai estar aberto ao público no domingo, dia 1 de março, a partir das 10 horas.

Leia mais em Médiotejo.net