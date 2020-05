Chef Chakall ofereceu refeições a profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo

Hoje às 17:47 Facebook

O chef Chakall esteve esta segunda-feira, 25 de maio, a confecionar hambúrgueres para os profissionais de saúde da Unidade Hospitalar de Torres Novas, do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT). Uma iniciativa que decorreu no âmbito da campanha solidária "Food Trucks are Safe".

O food truck chegou pelas 9 horas e 30 da manhã e as refeições foram servidas entre as 12 e as 14 horas e 30. Foram mais de 300 menus de hambúrgueres oferecidos pelo chef aos funcionários da Unidade Hospitalar de Torres Novas, refere nota de imprensa do CHMT.

"O objetivo, como cidadão português, é dar o mínimo contributo que posso a estas pessoas que estiveram nos últimos 3 meses a trabalharem e a fazerem horas extra. Eu sou cozinheiro e o que posso fazer é cozinhar para estas pessoas", reconheceu Chakall, feliz pela grande adesão que a iniciativa teve: "Ultrapassou todas as nossas expetativas", garantiu, citado na nota informativa.

