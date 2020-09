CP instaura processo disciplinar a revisor acusado de assédio

César Castro Hoje às 17:46 Facebook

Face à notícia avançada esta segunda-feira pelo JN, a CP decidiu instaurar um processo disciplinar a um revisor acusado de assédio.

"Na sequência do incidente ocorrido, no passado dia 4 de setembro de 2020, a bordo de um comboio regional com destino a Tomar, a CP - Comboios de Portugal procedeu a imediatas e preliminares diligências de averiguação interna, no sentido de apurar os factos denunciados pela sua cliente.

No comunicado enviado às redações, a CP informa que "comprovada a existência de uma conduta inadequada do Operador de Revisão e Venda a Empresa determinou a instauração de Processo Disciplinar ao referido trabalhador."

Por fim, a CP - Comboios de Portugal "repudia e não se revê neste tipo de comportamento e apresenta as suas desculpas."