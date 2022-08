Homem morre atropelado no concelho de Tomar

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu hoje atropelado por um automóvel enquanto "estaria a fazer desporto" numa estrada em Carril, concelho de Tomar, distrito de Santarém, informou a GNR, referindo que o autor do atropelamento abandonou o local, mas já foi detido.

O atropelamento rodoviário ocorreu pelas 07.10 horas numa estrada municipal na localidade de Carril, na freguesia da Junceira, e vitimou mortalmente um homem de 62 anos, indicou a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém.

O condutor do automóvel abandonou o local, com o veículo acidentado, mas acabou por ser detido "por volta da hora de almoço", adiantou a GNR, acrescentando que suspeito é "um homem, com cerca de 70 anos".

Para o local, a GNR mobilizou a patrulha do posto territorial de Tomar e o Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito de Santarém, para inspeção do local do atropelamento, inclusive para poder localizar o veículo acidentado e identificar o condutor.

Segundo esta força de segurança, esta estrada esteve cortada ao trânsito para "inspeção do local e remoção do cadáver", tendo sido já retomada a normal circulação.

O socorro à vítima foi prestado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) no local do atropelamento rodoviário.