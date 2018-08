Hoje às 16:45 Facebook

Tomar volta a receber, nos dias 8 e 9 de setembro, o Festival "Estátuas Vivas", numa edição repleta de novidades, nomeadamente a participação de artistas nacionais e europeus de renome.

O evento deixa as ruas do centro histórico para o Mouchão Parque e o Jardim da Várzea Pequena, espaços que vão ser vedados com o objetivo de, pela primeira vez, serem cobradas entradas.

