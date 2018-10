Hoje às 13:18 Facebook

A segunda edição do Manobras - Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas continua esta semana e as propostas para a região do Médio Tejo são nos concelhos de Tomar, este sábado, e de Abrantes, no domingo.

O primeiro recebe a vídeo-instalação "Levada Sem Fim", de António-Pedro, e o espetáculo de rua "Sómente", da companhia luso-alemã Teatro Só, passa por ambos.

