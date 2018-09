09 Junho 2018 às 15:54 Facebook

Twitter

Fez-se luz na cidade templária. Não luz estática para iluminar a noite chuvosa desta quinta-feira, dia 7, mas outra que gera movimento no Complexo Cultural da Levada, na Igreja de São João Baptista e no Claustro de D. João III no Convento de Cristo até ao próximo domingo. Uma luz que conta histórias da História local e nacional através de espetáculos multimédia e que nos levou a mergulhar no passado enquanto percorremos a rota do Flux Tomar

A música com essência vintage começa a fazer-se ouvir enquanto nos aproximamos do complexo outrora industrial e agora cultural. A expetativa cresce e a passada acelera para descobrirmos o que nos reserva o primeiro dos três espetáculos multimédia produzidos pelo atelier "Ocubo" na segunda edição do Flux Tomar, iniciativa que junta a cidade templária, Alcobaça, Batalha e Coimbra na rota de Lugares Património Mundial da Região Centro.

Leia mais em MedioTejo.net