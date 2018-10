Obras no novo hotel revelam importantes achados arqueológicos

Hoje às 15:22 Facebook

Twitter

Moedas, peças de cerâmica e estruturas no subsolo foram alguns dos achados arqueológicos encontrados durante as obras de construção do novo "Hotel República", que está a ser erguido na Praça da República.

Na passada sexta-feira, no âmbito das Jornadas Europeias do Património em Tomar, foi promovido um "Dia Aberto", possibilitando aos munícipes e turistas perceberem melhor a importância destes achados, com dezenas de pessoas, divididas em vários grupos, a participarem em visitas coordenadas pelo arqueólogo José António Pereira, da empresa Nova Arqueologia, que está encarregue das sondagens arqueológicas.

Leia mais em mediotejo.net