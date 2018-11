Hoje às 18:46 Facebook

A Sinagoga de Tomar vai reabrir ao público esta sexta-feira, depois de o monumento ter estado fechado durante 11 meses para obras de requalificação.

A obra foi adjudicada por 227.520,64 euros e divide-se em duas fases: intervenção no local de culto e a instalação de um núcleo interpretativo e a beneficiação do espaço verde, na envolvente da Sinagoga. Neste momento apenas terminou a primeira fase, pelo que a obra no exterior será para executar em futura intervenção.

