Jovem vítima de descarga elétrica estava em cima de carruagem de comboio

O jovem de 15 anos que, esta sexta-feira, ficou ferido como gravidade, na sequência de uma descarga elétrica na estação ferroviária de Tomar, encontrava-se em cima de uma carruagem quando se deu o incidente, que lhe provocou queimaduras.

Os bombeiros receberam o alerta pelas 21.15 horas. Quando chegaram ao local, o jovem estava "caído no chão, junto à carruagem, com queimaduras num dos membros superiores e inferiores", que terão sido "os pontos de entrada e de saída" da descarga, conta fonte dos bombeiros de Tomar, segundo a qual a roupa do rapaz estava "parcialmente queimada".

Junto à vítima, estava "um skate e um dos amigos" do grupo com o qual o jovem se deslocou para a zona da estação para praticarem essa modalidade.