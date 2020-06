Tomar: ossadas descobertas junto ao Convento de S. Francisco na obra da Várzea Grande

Hoje às 18:34 Facebook

Depois de no início do ano terem sido descobertos vestígios do cemitério que existiria alocado à Igreja do Convento de São Francisco, em Tomar, a equipa da empresa ArqueoScallabis, contratada pelo empreiteiro geral para acompanhar a obra da Várzea Grande e imediações, encontrou, esta segunda-feira, um conjunto de ossadas e esqueletos que se crê serem resultantes de inumações feitas até ao século XIX.

Os arqueólogos suspeitavam que tal pudesse acontecer, estando já previsto na obra, mas temiam que toda a área junto ao edifício da Messe dos Oficiais tivesse comprometido os achados, uma vez que grande parte do terreno indiciava aterros e remeximento.

Também foi encontrada calçada que se pensa ser "anterior à construção do edifício, pois tem características medievais". Aquele espaço está agora circunscrito, tendo parado a abertura de valas para instalação de infraestruturas naquela zona. Ainda assim, garantem os técnicos que apesar do alongar dos trabalhos de escavação, tal não irá comprometer a conclusão da obra, faltando muito pouco para finalizar aquela zona.

