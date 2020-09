Tomar avança com Mostra de Frutos Secos em outubro

Hoje às 17:12 Facebook

A Mostra de Frutos Secos vai decorrer nos dias 16, 17, 23 e 24 de outubro, no espaço envolvente ao Mercado Municipal de Tomar, Santarém.

Depois de ter optado pelo cancelamento da edição de 2020 da Feira de Santa Iria, que se realiza todos os anos em outubro, sendo o principal certame por terras nabantinas, o Município de Tomar anunciou a realização de uma Mostra de Frutos Secos, que dá seguimento à tradicional Feira das Passas. Esta feira acontece habitualmente integrada na Feira de Santa Iria, e é o momento para produtores locais escoarem os seus frutos secos, doçaria e bolos secos tradicionais e típicos da época.

O certame vai decorrer nos dias 16, 17, 23 e 24 de outubro, no espaço envolvente ao Mercado Municipal. A Mostra de Frutos Secos vai decorrer no horário das 7 às 14 horas, às sextas-feiras, e das 7 às 16 horas, aos sábados. O evento destina-se preferencialmente aos produtores do concelho de Tomar, que devem fazer a sua inscrição entre os dias 14 e 30 de setembro, no Gabinete de Economia Local Mercados e Feiras, na Rua Gil Avô, nº 16 (por trás dos Correios).

