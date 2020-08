Tomar: com o "Festival Bons Sons" adiado, "Cem Soldos habita a rua" a partir de sexta-feira

Hoje às 17:05 Facebook

Ao longo do mês de agosto, a 11.ª edição do "Festival Bons Sons" vai estar na mente de todos os amantes da melhor música nacional com o evento "Cem Soldos habita a rua". A aldeia do concelho de Tomar, mais vivida em Portugal, no verão, vai ser palco de um festival à medida da pandemia.

A pandemia adiou a festa, mas um programa com ações que envolvem os habitantes da aldeia, vai ajudar à preparação do festival do próximo ano.



Nos dias 14 [sexta-feira], 15 [sábado], 22 e 29 de agosto, realizam-se concertos em live streaming, uma exposição de fotografia, projeções de vídeo nas paredes da aldeia, pré-apresentação de um livro dedicado a Cem Soldos, uma conversa, um percurso artístico, passeios interpretativos de biodiversidade, bem como oficinas de fotografia, de design gráfico e de costura, e um mercado de trocas.

