Tomar mantém serviço de entregas que apoia restaurantes e pastelarias

O município de Tomar vai manter em vigor a campanha "Tomar Entrega por Si", um serviço gratuito de entregas ao domicílio de refeições e produtos comprados em restaurantes e pastelarias, numa rede que se estende a todo o concelho.

A entrega é assegurada pela autarquia, que assume o custo, sendo que o serviço é assegurado pelo serviço de táxis do concelho e das plataformas de entrega ao domicílio aderentes (e-city e Pede&Come).

"Ciente das dificuldades que o setor do turismo tem estado a atravessar, provocadas pelas restrições da pandemia covid-19, é do entendimento do Município de Tomar, apesar da abertura dos restaurantes ao público esta segunda-feira, dia 19 de abril, manter em funcionamento a campanha Tomar Entrega por Si", pode ler-se em comunicado.

