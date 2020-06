Tomar recebe 65 espetáculos gratuitos até setembro

Hoje às 18:57 Facebook

A cidade de Tomar vai ser palco de um programa de animação de verão. A iniciativa "Tomar ComVida" tem lugar aos fins de semana, de 26 de junho a 26 de setembro, e vai decorrer no Jardim do Mouchão e na Praça da República, com lotações específicas.

O programa "Tomar ComVida" une empresas, artistas e músicos com ligação ao concelho e cuja atividade se prende com o setor cultural/entretenimento, um dos mais afetados pela pandemia de covid-19, que encerrou portas às atividades previstas, festas populares ou de verão, entre outras iniciativas habituais que ocorreriam a partir desta altura.

De acordo com a autarquia, a iniciativa de animação "surge da necessidade de retomar a prática cultural e de entretenimento da cidade, e de apoiar e impulsionar não só o seu setor, mas também o da economia local, nomeadamente o comércio e a restauração".

