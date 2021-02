Tomar: serviço gratuito de entregas ao domicílio apoia restaurantes e pastelarias locais

Hoje às 17:45 Facebook

"Tomar Entrega Por Si" é o novo serviço gratuito de entrega de refeições e produtos comprados pelos consumidores aos restaurantes e pastelarias tomarenses, e que se vai desenvolver através do serviço de táxis do concelho e das plataformas de entrega ao domicílio aderentes (Recadex e Pede&Come).

Para usufruir basta adquirir produtos em valor igual ou superior a 7,50 euros. A autarquia vai assumir os custos de entrega e possibilita com a iniciativa que cheguem a qualquer parte do concelho. A iniciativa arranca no próximo sábado, dia 27 de fevereiro, e vai funcionar sete dias da semana, das 12 às 15 horas e das 18 horas e 30 às 22horas, até ao final do confinamento dos restaurantes e pastelarias.

