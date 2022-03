Um ferido em despiste de camião e queda de viaduto em Tomar

JN/Agências Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma pessoa ficou hoje ferida na sequência do despiste de um veículo pesado de recolha de resíduos urbanos que caiu de um viaduto na Estrada Nacional (EN) 110, junto a Casais e Alviobeira, Tomar, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 110 no sentido Norte/Sul junto à freguesia de Casais e Alviobeira, no concelho de Tomar, foi dado às 07:14.

"O único ocupante do pesado ficou encarcerado e sofreu ferimentos, estando a ser avaliado no local", segundo a fonte.

Às 08:40 estavam no local 17 operacionais, com o apoio de sete veículos.