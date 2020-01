Agente da PSP resgata homem prestes a afogar-se no rio. É o segundo salvamento do mesmo agente

Hoje às 21:39 Facebook

Alertada para uma tentativa de suicídio no rio Almonda, uma patrulha da PSP de Torres Novas deslocou-se para o local, nas traseiras do mercado, e avistou um homem, em aflição a debater-se com a forte corrente.

De imediato, um dos agentes lançou-se à agua e aproximou-se da vítima. Com a ajuda dos demais agentes conseguiu resgatá-la da água. O homem, de 52 anos, foi hospitalizado por precaução.

Refira-se que este mesmo polícia já em 2017 tinha efetuado um salvamento idêntico, também em situação de risco devido à forte corrente.