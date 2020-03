Hoje às 16:43 Facebook

O município de Torres Novas promove, a partir desta sexta-feira e até 29 de março, a tradicional Feira de São Gregório, também conhecida como Feira de Março, junto ao Almonda Parque.

A feira conta com áreas dedicadas a equipamentos de diversão e a bens alimentares, nomeadamente farturas, pipocas, algodão doce e pão com chouriço. Vai funcionar de segunda a quinta-feira, das 12 às 21 horas, na sexta-feira e no sábado, das 12 às 24 horas, e no domingo, das 10 às 20 horas.

