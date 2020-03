Hoje às 17:46 Facebook

A organização da Festa da Bênção do Gado, evento em Riachos, Torres Novas, que decorre a cada quatro anos, decidiu adiar as festividades para 2021, devido à atual situação de pandemia.

A Festa da Bênção do Gado estava agendada para 17 a 27 de julho, com a apresentação oficial do programa a decorrer a 19 de abril, iniciativa também cancelada.

